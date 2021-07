Ivry-sur-Seine Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense - ECPAD Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne L’établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense vous ouvre ses portes Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense – ECPAD Ivry-sur-Seine Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine

Val-de-Marne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense – ECPAD

L’établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) ouvre les portes du Fort d’Ivry-sur-Seine pour vous faire découvrir ses missions et son patrimoine! Au programme : visite accompagnée d’environ 2h au cours de laquelle les visiteurs découvriront, en compagnie de nos experts, les casemates du fort où sont conservées les exceptionnelles collections d’archives photographiques et audiovisuelles du ministère des Armées (14 millions de photos et 94 000 films). Ils assisteront également à des démonstrations et ateliers pour faire connaissance avec le métier de soldat de l’image. Enfin, l’exposition Plongée, contre-plongée : les sous-marins dans l’objectif, construite à partir des archives de l’ECPAD, viendra compléter cette découverte.

Gratuit sur réservation préalable sur le site de l’ECPAD, à partir du 1er septembre. Attention : le nombre de places est limité! Le Fort d’Ivry-sur-Seine est une zone militaire : il est impératif de se munir d’une pièce d’identité (CNI, passeport).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00

Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense - ECPAD Adresse 2-8 route du Fort 94200 Ivry Ville Ivry-sur-Seine