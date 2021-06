L’ESTIVAL BY FESTIDREUZ Fouesnant, 12 août 2021-12 août 2021, Fouesnant.

L’ESTIVAL BY FESTIDREUZ 2021-08-12 – 2021-08-14

Fouesnant Finistère

Le Festidreuz 2021 n’aura pas lieu début juillet – Trois soirées de concert les 12, 13 et 14 août en attendant 2022

Cette Estivale 2021 prendra la forme de trois soirées de concerts, assurées par quatre à cinq artistes devant quatre à six mille spectateurs.

Le 4 juin : ouverture de la billetterie de l’Estival 2021

PASS 1 JOUR : 30 euros

PASS 3 JOURS : 60 euros

Au Programme de ces 3 jours :

CALI :

Avec des chansons coups de poing, brûlantes, qui témoignent de la difficulté et du bonheur d’aimer, CALI est un artiste humaniste et engagé, taillé pour la scène. En tournée depuis plus d’un an, ses nouvelles chansons parlent d’amour et de lumière, de jeunesse sauvage et de course effrénée vers la pureté. Bref, de la vie quoi !

47 TER :

Inclassable expression d’une culture urbaine ayant pris d’assaut la scène française, voici trois potes d’enfance, pas vraiment bad boys et produisant une musique en forme d’Ovni. Un vrai coup de fraicheur sur le rap, territoire aux codes pourtant solidement établis.

BOOTLEGGERS UNITED :

Essentiellement connu pour ses bootlegs, DJ Zebra est un musicien, auteur-compositeur-interprète et DJ français, ancien bassiste du groupe rennais Billy Ze Kick et les Gamins en Folie. En 2018, après un parcours qui passe notamment par le théâtre, Zebra a repris les platines en duo avec Prosper. Leur show est une battle de DJs, face à face. Feu ! Les festivaliers du Festidreuz 2019 s’en souviennent et en redemandent.

SKIP THE USE :

Punk, rock, hip-hop, électro ou métal, SKIP THE USE ne rentre pas dans les cases et emporte tout sur son passage. Après trois années d’absence, les frenchies Mat Bastard et Yan Stefani reforment leur groupe légendaire avec deux comparses et nous livrent l’album Past and Future.

LES INNOCENTS :

Depuis Mandarine et la récompense des Victoires en 2015, la quatrième de leur carrière, la tournée a été longue et belle. Les Innocents découvrent la scène à deux, et s’y retrouvent, après une longue pause. Et comme un boomerang, un public au rendez-vous dès les premières notes des anciens tubes. Alors, ils brisent les verrous de l’inconnu, font entendre leurs nouveautés et se laissent aller avec simplicité, au plaisir de la scène.

YOUSSOUPHA :

Après le succès de Polaroïd Expérience en 2018, Youssoupha revient en 2021 avec un 6ème album intitulé Neptune Terminus. Un album, un concept, une histoire : s’élever, porter ses rêves et n’avoir comme limite que le ciel, l’espace. Il y a quelque-chose d’expansif dans les mélodies, dans leur pluralité et leur modernité. Ses textes forts, empreints de sens, restent le squelette qui unifie le tout. Il est revenu à l’essentiel, lui, sa musique et son public. NEPTUNE TERMINUS, c’est une justesse, une qualité de son, de mots et d’image.

LEÏLA HUISSOUD :

Bercée par les 3 B (Barbara, Brassens, Brel), LEÏLA HUISSOUD trace aujourd’hui sa route lentement et sûrement, loin de la fugacité ambiante. Voix en or, paroles tout en tendresse et autodérision sur un son jazz, balade ou manouche, poing levé : c’est la nouvelle pépite de la chanson française.

LEONIE :

Ils s’appellent Fred, Marc et Alban et se sont baptisés LEONIE : le prénom d’une jeune fille rencontrée lors de leur adolescence, qui les a bouleversés. Leur son pop puise ses racines dans le rock et s’appuie sur l’énergie et l’esprit festif que l’on retrouve lorsqu’ils sont sur scène.

MAGENTA :

Projet de musique électronique en français, Magenta a démarré en 2015 avec une envie de créer une musique « qui danse et qui pense » ensemble. « À la base, on est quatre amis de longue date et on avait déjà fait plein de choses ensemble ». Notamment créé le groupe Fauve. « Mais l’envie du moment c’était vraiment de faire des boucles et de se laisser hypnotiser. Faire une musique corporelle plus que cérébrale en gros ». Aujourd’hui ça donne des tracks mélangeant instrus électroniques et paroles en français.

DELUXE :

Ces français issus des scènes Jazz & Funk apportent une vision personnelle et survitaminée de ce que pourrait être le renouveau de l’électro-jazz. DELUXE vous propose une performance musicale et visuelle dynamique, que l’on peut même qualifier comme explosive.

BAZAR ET BEMOLS

Le trio de chanson française swing présente son troisème album « La Bulle époque ». La maîtrise des tois voix entremëlées, la virtuosité musicale et la chaleur des interprètes sont au service de textes fins, autant dans leur forme que leur profondeur. Si chacun vit dans sa petite bulle en cette « Bulle époque », Bazar et Bémols ouvre gran la sienne y pour y faire monter le public en quelques notes.

Les billets achetés pour le Festidreuz 2020 et 2021 seront valables pour les 7, 8, 9 Festidreuz 2022

Le Festidreuz 2021 n’aura pas lieu début juillet – Trois soirées de concert les 12, 13 et 14 août en attendant 2022

Cette Estivale 2021 prendra la forme de trois soirées de concerts, assurées par quatre à cinq artistes devant quatre à six mille spectateurs.

Le 4 juin : ouverture de la billetterie de l’Estival 2021

PASS 1 JOUR : 30 euros

PASS 3 JOURS : 60 euros

Au Programme de ces 3 jours :

CALI :

Avec des chansons coups de poing, brûlantes, qui témoignent de la difficulté et du bonheur d’aimer, CALI est un artiste humaniste et engagé, taillé pour la scène. En tournée depuis plus d’un an, ses nouvelles chansons parlent d’amour et de lumière, de jeunesse sauvage et de course effrénée vers la pureté. Bref, de la vie quoi !

47 TER :

Inclassable expression d’une culture urbaine ayant pris d’assaut la scène française, voici trois potes d’enfance, pas vraiment bad boys et produisant une musique en forme d’Ovni. Un vrai coup de fraicheur sur le rap, territoire aux codes pourtant solidement établis.

BOOTLEGGERS UNITED :

Essentiellement connu pour ses bootlegs, DJ Zebra est un musicien, auteur-compositeur-interprète et DJ français, ancien bassiste du groupe rennais Billy Ze Kick et les Gamins en Folie. En 2018, après un parcours qui passe notamment par le théâtre, Zebra a repris les platines en duo avec Prosper. Leur show est une battle de DJs, face à face. Feu ! Les festivaliers du Festidreuz 2019 s’en souviennent et en redemandent.

SKIP THE USE :

Punk, rock, hip-hop, électro ou métal, SKIP THE USE ne rentre pas dans les cases et emporte tout sur son passage. Après trois années d’absence, les frenchies Mat Bastard et Yan Stefani reforment leur groupe légendaire avec deux comparses et nous livrent l’album Past and Future.

LES INNOCENTS :

Depuis Mandarine et la récompense des Victoires en 2015, la quatrième de leur carrière, la tournée a été longue et belle. Les Innocents découvrent la scène à deux, et s’y retrouvent, après une longue pause. Et comme un boomerang, un public au rendez-vous dès les premières notes des anciens tubes. Alors, ils brisent les verrous de l’inconnu, font entendre leurs nouveautés et se laissent aller avec simplicité, au plaisir de la scène.

YOUSSOUPHA :

Après le succès de Polaroïd Expérience en 2018, Youssoupha revient en 2021 avec un 6ème album intitulé Neptune Terminus. Un album, un concept, une histoire : s’élever, porter ses rêves et n’avoir comme limite que le ciel, l’espace. Il y a quelque-chose d’expansif dans les mélodies, dans leur pluralité et leur modernité. Ses textes forts, empreints de sens, restent le squelette qui unifie le tout. Il est revenu à l’essentiel, lui, sa musique et son public. NEPTUNE TERMINUS, c’est une justesse, une qualité de son, de mots et d’image.

LEÏLA HUISSOUD :

Bercée par les 3 B (Barbara, Brassens, Brel), LEÏLA HUISSOUD trace aujourd’hui sa route lentement et sûrement, loin de la fugacité ambiante. Voix en or, paroles tout en tendresse et autodérision sur un son jazz, balade ou manouche, poing levé : c’est la nouvelle pépite de la chanson française.

LEONIE :

Ils s’appellent Fred, Marc et Alban et se sont baptisés LEONIE : le prénom d’une jeune fille rencontrée lors de leur adolescence, qui les a bouleversés. Leur son pop puise ses racines dans le rock et s’appuie sur l’énergie et l’esprit festif que l’on retrouve lorsqu’ils sont sur scène.

MAGENTA :

Projet de musique électronique en français, Magenta a démarré en 2015 avec une envie de créer une musique « qui danse et qui pense » ensemble. « À la base, on est quatre amis de longue date et on avait déjà fait plein de choses ensemble ». Notamment créé le groupe Fauve. « Mais l’envie du moment c’était vraiment de faire des boucles et de se laisser hypnotiser. Faire une musique corporelle plus que cérébrale en gros ». Aujourd’hui ça donne des tracks mélangeant instrus électroniques et paroles en français.

DELUXE :

Ces français issus des scènes Jazz & Funk apportent une vision personnelle et survitaminée de ce que pourrait être le renouveau de l’électro-jazz. DELUXE vous propose une performance musicale et visuelle dynamique, que l’on peut même qualifier comme explosive.

BAZAR ET BEMOLS

Le trio de chanson française swing présente son troisème album « La Bulle époque ». La maîtrise des tois voix entremëlées, la virtuosité musicale et la chaleur des interprètes sont au service de textes fins, autant dans leur forme que leur profondeur. Si chacun vit dans sa petite bulle en cette « Bulle époque », Bazar et Bémols ouvre gran la sienne y pour y faire monter le public en quelques notes.

Les billets achetés pour le Festidreuz 2020 et 2021 seront valables pour les 7, 8, 9 Festidreuz 2022