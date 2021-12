Puntous Puntous Hautes-Pyrénées, Puntous L’esprit d’Elisa Puntous Puntous Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

L'esprit d'Elisa THERMES-MAGNOAC Jardin Petrie Hillen Puntous

2021-12-17 – 2021-12-19 THERMES-MAGNOAC Jardin Petrie Hillen

Puntous Hautes-Pyrénées Puntous EUR 39 49 Réservation obligatoire – Les places sont limitées!

Veuillez noter que les dernières réservations pourront être effectuées le jeudi 16 décembre jusqu’à 22 heures. Pass Sanitaire :

Suite aux décisions prises par le gouvernement et validées par le conseil constitutionnel, nous vous rappelons que l’accès au Restaurant fera obligatoirement avec un pass sanitaire, sans exception (passeport vaccinal, test PCR de moins de 24h). Tout est mis en œuvre pour vous accueillir dans le respect des règles sanitaires en cours. Pour toute information supplémentaire : Tel : 05 62 39 83 48. Cuisine fusion, engagée, savoureuse, raffinée et créative, produits provenant de notre jardin biologique et de l’agriculture biologique, locavore en priorité – fait maison – fabrication artisanale. Nous vous proposons un menu unique pour : Vendredi soir le 17 décembre, Samedi soir le 18 décembre et Dimanche midi le 19 décembre. Nous proposons également des menus lacto-végétariens. lespritdelisa@gmail.com +33 5 62 39 83 48 https://www.lespritdelisa.fr/ Réservation obligatoire – Les places sont limitées!

Suite aux décisions prises par le gouvernement et validées par le conseil constitutionnel, nous vous rappelons que l'accès au Restaurant fera obligatoirement avec un pass sanitaire, sans exception (passeport vaccinal, test PCR de moins de 24h). Tout est mis en œuvre pour vous accueillir dans le respect des règles sanitaires en cours. Pour toute information supplémentaire : Tel : 05 62 39 83 48.

