Lesp’Art Lesparre-Médoc, 27 novembre 2021, Lesparre-Médoc. Lesp’Art Rue Jean-Jacques Rousseau Espace F. Mitterrand Lesparre-Médoc

2021-11-27 10:00:00 – 2021-11-27 17:30:00 Rue Jean-Jacques Rousseau Espace F. Mitterrand

Lesparre-Médoc Gironde EUR 1ère édition de « Lespar’Art » qui met à l’honneur la trentaine d’artistes adhérents de l’Association « Pour que vivent les Artistes en Médoc ».

Venez à la rencontre de ces médocains aux talents multiples et variés, de la peinture à la maroquinerie, des écrivains, des créateurs et artisans… Ce sont tous des Artistes qui sont heureux de vous présenter leurs œuvres originales ! 1ère édition de « Lespar’Art » qui met à l’honneur la trentaine d’artistes adhérents de l’Association « Pour que vivent les Artistes en Médoc ».

Venez à la rencontre de ces médocains aux talents multiples et variés, de la peinture à la maroquinerie, des écrivains, des créateurs et artisans… Ce sont tous des Artistes qui sont heureux de vous présenter leurs œuvres originales ! 1ère édition de « Lespar’Art » qui met à l’honneur la trentaine d’artistes adhérents de l’Association « Pour que vivent les Artistes en Médoc ».

Venez à la rencontre de ces médocains aux talents multiples et variés, de la peinture à la maroquinerie, des écrivains, des créateurs et artisans… Ce sont tous des Artistes qui sont heureux de vous présenter leurs œuvres originales ! pour que vivent les artistes en Médoc

Rue Jean-Jacques Rousseau Espace F. Mitterrand Lesparre-Médoc

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lesparre-Médoc Autres Lieu Lesparre-Médoc Adresse Rue Jean-Jacques Rousseau Espace F. Mitterrand Ville Lesparre-Médoc lieuville Rue Jean-Jacques Rousseau Espace F. Mitterrand Lesparre-Médoc