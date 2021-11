Évry Théâtre Éphémère Évry-Courcouronnes Essonne, Évry L’Escroc divin celui qui (se) joue des tours Théâtre Éphémère Évry-Courcouronnes Évry Catégories d’évènement: Essonne

le jeudi 2 décembre à 19:00

Didier Galas – Les Hauts Parleurs Dans L’Escroc Divin, le Créateur du Monde envoie sur terre un être mi-homme/mi-dieu qui ne suit pas ses consignes et n’en fait qu’à sa tête. Un véritable anti-héros pour un conte cocasse issu de la mythologie de la tribu des Winnebago, autochtones d’Amérique du Nord qui, malgré l’éloignement géographique, pourrait nous paraître bien familier. Concepteur du spectacle, Didier Galas s’en fait le « joueur-raconteur » en compagnie d’un musicien et d’un artiste qui dessine ou projette en direct vidéos et dessins. Avec en toile de fond la colonisation du continent nord-américain par l’homme occidental, ce spectacle facétieux déploie la culture d’une communauté où, notamment, l’homme vaut autant que la nature. Et aussi le vendredi 3 décembre 2021 en tournée Près de chez vous.

Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 6€

Envoyé par le Créateur du Monde, il n’en fait qu’à sa tête ! Théâtre Éphémère Évry-Courcouronnes 7 rue Père André Jarlan 91000 Évry-Courcouronnes Évry Essonne

