Les Z'ateliers du patrimoine : 1 2 3 4 Musique ! 2021-10-26

La Châtre Indre Crée ton propre instrument de musique en t’inspirant de la vielle à roue exposée au musée !

Pour enfants de 7 à 12 ans. Sur réservation. Atelier pour enfants proposé par l’équipe du Musée George Sand et de la Vallée Noire. Crée ton propre instrument de musique en t’inspirant de la vielle à roue exposée au musée !

