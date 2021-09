Ladon Ladon Ladon, Loiret Les Voix Humaines Ladon Ladon Catégories d’évènement: Ladon

Loiret

Les Voix Humaines Ladon, 26 septembre 2021, Ladon. Les Voix Humaines 2021-09-26 16:00:00 – 2021-09-26

Ladon Loiret Ladon 10 EUR L’héritage de Monsieur de Sainte Colombe à l’église Saint Hilaire, concert par l’Ensemble baroque La Rêveuse. Florence Bolton – Viole de gambe et Benjamin Perrot – Théorbes. Proposé par la Communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais. Les Vois Humaines L’héritage de Monsieur de Sainte Colombe à l’église Saint Hilaire, concert par l’Ensemble baroque La Rêveuse. Florence Bolton – Viole de gambe et Benjamin Perrot – Théorbes. Proposé par la Communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais. Compagnie La Rêveuse dernière mise à jour : 2021-08-27 par OT GATINAIS SUD

Détails Catégories d’évènement: Ladon, Loiret Autres Lieu Ladon Adresse Ville Ladon lieuville 48.00215#2.5356