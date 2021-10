Bordeaux Les vivres de l'art Bordeaux, Gironde Les Vivres de l’Art • Crazy Murder Show – théâtre improvisé Les vivres de l’art Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Les Vivres de l’Art • Crazy Murder Show – théâtre improvisé Les vivres de l’art, 21 octobre 2021, Bordeaux. Les Vivres de l’Art • Crazy Murder Show – théâtre improvisé

Les vivres de l’art, le jeudi 21 octobre à 20:00

L’échappatoire et les Vivres de l’Art présentent, LE CRAZY MURDER SHOW Le Dr Ambroise, un collègue psychiatre qui suivait un groupe a été assassiné après avoir diagnostiqué un cas rare de psychopathie dangereuse chez un de ces 4 individus. Malheureusement les preuves et les conclusions du docteur Ambroise ont disparu. Vous devez choisir de visionner certaines vidéos de la vie de ce groupe, plonger dans leurs souvenirs, les psychanalyser. Le but : déceler un tic, un signe qui vous indiquera lequel est un vrai psychopathe afin de l’interner. 4 sujets dont 1 psychopathe. Saurez-vous découvrir lequel à temps ? Car au Crazy murder on ne gagne pas à tous les coups…

Tarif : 6 euros sur place

Théâtre improvisé Les vivres de l’art Place Victor Raulin Bordeaux Bacalan Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T20:00:00 2021-10-21T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Les vivres de l'art Adresse Place Victor Raulin Ville Bordeaux lieuville Les vivres de l'art Bordeaux