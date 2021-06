Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Les Visites du Jeudi > Atelier Pot Ethique Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’évènement: Manche

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Les Visites du Jeudi > Atelier Pot Ethique
2021-08-26 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-26 14:30:00 14:30:00
Villedieu-les-Poêles
4 Place du Pussoir Fidèle

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Avec Sabine Tominez, venez découvrir l’éclosion d’une fleur diffuseur en argile. Visites les : 8 et 15 juillet, 12 et 26 août à 14h. Durée : 30 min. Capacité : 5 personnes. Gratuit

