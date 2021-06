Lormont Lieu indiqué lors de l'inscription Gironde, Lormont Les visites d’Abderrahim : Lormont vieux bourg Lieu indiqué lors de l’inscription Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lieu indiqué lors de l’inscription, le mercredi 28 juillet à 10:00

De l’ancien port jusqu’à la nouvelle ville, cette balade retrace l’histoire de Lormont jusqu’à nos jours. Elle nous emmènera sur les traces des hommes puissants et anciens négociants viticoles, à la découverte de leurs histoires et leurs demeures, mais aussi des différentes vagues migratoires. Une balade champêtre et pittoresque, alliant nature et culture, avec des vues imprenables sur la Garonne et Bordeaux. Public adulte. Rendez-vous communiqué à l’inscription. Sur inscription au 05 24 57 65 20 / maisoneco.bordeaux-metropole.fr

Entrée libre, lieu de départ communiqué à l’inscription.

Balade animée par Abderrahim Taoufiq, guide touristique proposée par la Maison écocitoyenne de Bordeaux Métropole. Lieu indiqué lors de l’inscription 33310 Lormont Lormont Vieux Lormont Gironde

