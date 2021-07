Nevers Palais Ducal de Nevers Nevers, Nièvre Les visages de Nevers Palais Ducal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Palais Ducal de Nevers, le vendredi 13 août à 10:30

Où est donc passée Mahaut Boursier ? Elle a déjà quitté l’abbaye Saint-Martin, elle n’est plus au Beffroi… peut-être à la Porte du Croux ? Pour la retrouver et savoir pourquoi elle se dépêche dans les rues de Nevers, venez suivre notre visite-guidée !

7€/3,5€ – Sur inscription

Sur les pas de Mahaut Boursier, fille du crieur public en 1474

2021-08-13T10:30:00 2021-08-13T12:00:00

