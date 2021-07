Nevers Palais Ducal de Nevers Nevers, Nièvre Les visages de Nevers Palais Ducal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Les visages de Nevers Palais Ducal de Nevers, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Nevers. Les visages de Nevers

Palais Ducal de Nevers, le vendredi 30 juillet à 10:30

1659. Antoine se presse : on l’attend rue Creuse pour une commande de faïences. Il faut aussi répondre aux autres demandes : Orléans, Paris… il expédie ses créations jusqu’en Hollande ! La faïence de Nevers est en plein essor et ce faïencier doit tout superviser ! Son histoire commence au moment où Charles de Gonzague vient de vendre le Nivernais à Mazarin ! Suivez-les ensuite dans les rues et ruelles… Si vous connaissez Nevers au 21e siècle, Antoine vous parlera de la ville à son époque !

7€/3,5€ – sur inscription

Sur les pas d’Antoine Germain, maitre faïencier en 1659 Palais Ducal de Nevers Palais ducal nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T10:30:00 2021-07-30T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Palais Ducal de Nevers Adresse Palais ducal nevers Ville Nevers lieuville Palais Ducal de Nevers Nevers