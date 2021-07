Saint-Nazaire-en-Royans Saint-Nazaire-en-Royans Drôme, Saint-Nazaire-en-Royans Les Virades de l’espoir Saint-Nazaire-en-Royans Saint-Nazaire-en-Royans Catégories d’évènement: Drôme

Les Virades de l'espoir 2021-09-26 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-26 18:00:00 18:00:00

Saint-Nazaire-en-Royans

Saint-Nazaire-en-Royans Drôme Une journée festive, conviviale et sportive pour tous au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Jeux et ateliers pour les enfants, animations et démos variées pour tous, repas terroir, activités sportives. http://www.virades.org/virade-de-st-nazaire-en-royans dernière mise à jour : 2021-07-22 par

