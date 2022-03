Les Violoncellades Obernai, 28 mai 2022, Obernai.

2022-05-28 – 2022-05-28

Obernai Bas-Rhin

A l’initiative d’Alexandre Kozlik, professeur de violoncelle de l’Ecole Municipale de Musique, de Danse et de Dessin (EMMDD), en collaboration avec l’association Cello Fan’s et l’Amicale de l’EMMDD, près de 50 violoncellistes venus de toute l’Alsace (et pour certains de bien plus loin encore) se retrouvent tous les ans à Obernai pour préparer et proposer au public le fruit d’intenses répétitions.

Cette année, 2 accordéonistes se joindront à l’ensemble des violoncellistes qui auront l’opportunité de se frotter au répertoire du tango, en plus des classiques habituels dans des arrangements spécialement réalisés pour l’occasion.

