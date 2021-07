Les vestiges du vieux fort Place du Vieux Fort, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Hendaye.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place du Vieux Fort

### Découvrez, en visitant et via des lectures, les vestiges de l’ancien fort d’Hendaye. Des illustrations appuieront les explications et démonstrations. Il s’agit dans un premier temps de positionner cet ancien fort dans l’espace dit « Vieux Fort », puis de visiter chaque point comprenant encore des vestiges. A chaque étape (Batterie haute, Batterie Basse, angle de la Batterie Basse, remontée vers le glacis…) seront expliquées les composantes et les fonctions des espaces.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Place du Vieux Fort Place du Vieux Fort, 64700 Hendaye Hendaye Urrizti Pyrénées-Atlantiques



2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00