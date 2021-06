Vieux-Moulin Vieux-Moulin Oise, Vieux-Moulin Les vertus culinaires Vieux-Moulin Vieux-Moulin Catégories d’évènement: Oise

En famille ou entre amis, découvrez les vertus culinaires des plantes sauvages ! La forêt est un lieu qui apaise, rend résilient, créatif et fait grandir… Le temps d'une balade de 2 heures, accompagné d'un guide forestier expérimenté, découvrez les vertus culinaires des plantes sauvages (3 à 4 plantes) , écoutez ses recettes secrètes (chut !!)… Et donnez à vos plats de nouvelles saveurs ! Prévoir des chaussures confortables et adaptées, vêtement de pluie, bouteille d'eau/en-cas et sac en papier ou en tissu. Possibilité de pique-niquer sur l'aire de pique-nique abritée située à côté des Étangs de Saint-Pierre. Annulation en cas de forte pluie. L'âge minimum pour participer : 8 ans. À la fin de la sortie, un livret pédagogique vous sera offert. Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de Compiègne !

