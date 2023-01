LES VENDREDIS DES CORDELIERS Savenay Savenay Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

LES VENDREDIS DES CORDELIERS Savenay, 17 février 2023, Savenay . LES VENDREDIS DES CORDELIERS Couvent des Cordeliers Savenay Loire-Atlantique

2023-02-17 – 2023-02-17 Savenay

Loire-Atlantique LES FIVTIZES

Le Théâtre de l’Entracte Débarquant tout droit de Paris et des années 50, deux énergumènes aux noms aussi poussiéreux que leur sujet vont tout tenter, le temps d’une soirée, pour redorer le prestige d’une décennie qui nous touche toujours, en chanson, en humour, en actualité.

Embarquez avec Bertrand et Pamphile vers les fivti… les physti… les années 50 !

Tout public leverbefigure@orange.fr +33 6 81 36 25 38 Savenay

