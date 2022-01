Les veillées des Basses Alpes Mison Mison Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Mison

Les veillées des Basses Alpes Mison, 4 février 2022, Mison. Les veillées des Basses Alpes Mison

2022-02-04 20:15:00 20:15:00 – 2022-02-04

Mison Alpes de Haute-Provence Mison Pourquoi ne pas faire revivre les veillées d’avant la télé ? Ce ne sont pas des spectacles, mais des rencontres faites d’histoires, de chansons, de témoignages, de recettes ou d’autres surprises à partager. Elles sont un lien entre tous les participants. patrice.grieux@orange.fr +33 4 92 31 15 36 http://misonpartage.e-monsite.com/ Mison

