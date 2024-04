En route vers les jeux olympiques! Chalet Sainte Victoire Enchastrayes, lundi 29 avril 2024.

En route vers les jeux olympiques! dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 29 avril – 4 mai Chalet Sainte Victoire

Début : 2024-04-29T08:00:00+02:00 – 2024-04-29T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-04T08:00:00+02:00 – 2024-05-04T18:59:00+02:00

Sensibiliser les jeunes à l’Histoire et aux valeurs des Jeux Olympiques. Encourager la pratique d’activités physiques et sportives à travers des Olympiades tout au long de la semaine et découvrir la biodiversité du « Parc National du Mercantour ».

Chalet Sainte Victoire ENCHASTRAYES Enchastrayes 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://laligue13.fr/vacances/sejours-enfants »}]

Service communication – FAIL13