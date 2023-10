LES HISTOIRES DE FOUCH Centre culturel René Char Digne-les-Bains, 26 avril 2024, Digne-les-Bains.

LES HISTOIRES DE FOUCH Vendredi 26 avril 2024, 20h30 Centre culturel René Char

CHANSON À L’EAU DE RUSE

Florentin Fouch est un obsédé textuel qui remue la langue dans tous les sens. Avec ses chansons d’humour et son rap à l’eau de ruse, il écrit, compose, la fleur au fusain… A travers sa musique, et dans des petits carnets, il s’amuse à mettre en scène ses jeux de mots et de langage : Les Histoires de Fouch.

Dans cette nouvelle création, et encore une fois, il se jette à l’autre …

Ce concert est un éloge aux petites choses, chaque musicien jouera avec un instrument miniature.

Florentin Fouc h [auteur, compositeur, chant, clavier]

h [auteur, compositeur, chant, clavier] Samy Benmalek [guitare,choeur]

[guitare,choeur] Florentin Estienne [percussions,choeur]

www.florentinfouch.fr

Florentin Fouch et ses musiciens seront en résidence au CC René-Char du 22 au 26 avril.

Centre culturel René Char 45 avenue du 8 mai 1945, Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence

