Théâtre Léon Centre Culturel René Char Digne-les-Bains, mercredi 15 mai 2024.

Théâtre Léon Centre Culturel René Char Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Alliant fraîcheur et engagement, imagination et vécu, caricature et vérité, ce spectacle joyeux et enlevé nous raconte avec humour, passion et dérision les aventures trépidantes d’un jeune facteur débutant.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 15:00:00

fin : 2024-05-15 16:00:00

Centre Culturel René Char 45 avenue du 8 mai 1945

Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur ccrc@dignelesbains.fr

L’événement Théâtre Léon Digne-les-Bains a été mis à jour le 2023-08-17 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains