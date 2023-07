LÉON Centre culturel René Char Digne-les-Bains, 15 mai 2024, Digne-les-Bains.

LÉON Mercredi 15 mai 2024, 15h00 Centre culturel René Char Tarif unique 6 € (D)

Alliant fraîcheur et engagement, imagination et vécu, caricature et vérité, ce spectacle joyeux et enlevé nous raconte avec humour, passion et dérision les aventures trépidantes d’un jeune facteur débutant.

L’histoire est simple mais captivante. En nous régalant avec finesse de ces petits riens du quotidien, Léon, à la fois tendre et profond, nous révèle combien il serait ennuyeux de voir les choses comme tout le monde et nous interroge discrètement sur le moment où se décide “le métier qu’on fera” quand on sera grand !

POCKET Théâtre

Ecriture : Thierry Combe

Jeu (en alternance) : Thierry Combe ou Julien Aubrun

Regards extérieurs : Céline Chatelain

Conseils avisés : Jérôme Rouger

Création lumière : Caroline Nguyen

Scénographie : Ben Farey

Costume : Juliette Flambard

Régie (en alternance) : Léo Giroflet ou Marc Nunninger

Avec le soutien : Ministère de la Culture – DRAC Bourgogne Franche-Comté, Conseil régional Bourgogne Franche-Comté, Conseil départemental du Jura, Communauté de communes Bresse Haute-Seille.

Coproductions et résidences : « La Vache qui Rue », Côté Cour – scène conventionnée art enfance jeunesse, La Minoterie – scène conventionnée art enfance jeunesse, Les Scènes du Jura – scène nationale, Les 2 Scènes – scène nationale de Besançon

www.pockettheatre.fr

à partir de 6 ans

durée : 50 min

En partenariat avec la Ligue de l’enseignement 04

Centre culturel René Char 45, Avenue du 8 mai 1945, 04000 Digne les Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 92 30 87 10 http://www.centreculturelrenechar.fr https://www.facebook.com/ccrc.digne

théâtre jeune public

© Thierry Laroche