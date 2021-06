LES TROUBADOURS CHANTENT L’ART ROMAN EN OCCITANIE #16 Treilles, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Treilles.

LES TROUBADOURS CHANTENT L’ART ROMAN EN OCCITANIE #16 2021-07-09 – 2021-07-09

Treilles Aude Treilles

Troubadours Art Ensemble

Aux sources de la poésie moderne : l’art de trobar.

Les troubadours inventent aux XIIème-XIIIème siècles l’art lyrique de la canso d’amor et révolutionnent à jamais la chanson dans tous ses aspects sociétaux et culturels.

Du Limousin à Venise ou de Toulouse à Tolède, c’est en choisissant la langue occitane que les troubadours deviennent de véritables passeurs d’idées nouvelles porteuses de valeurs laïques et humanistes.

Troubadours Art Ensemble dirigé par Gérard Zuchetto, auteur de nombreux ouvrages et Cds sur l’art lyrique du Trobar, se produit dans le monde entier et ses créations sont marquées du sceau des festivals internationaux les plus exigeants.

Dans ce programme, le chant de la soprano Sandra Hurtado-Ròs, se fait l’écho talentueux autant que généreux des plus belles mélodies jamais composées au Moyen Age du Trobar.

Sandra Hurtado-Ròs : soprano, serpatti

Antoni Madueño Ranchal : chant

Patrice Villaumé : tympanon, vielle à roue ténor, cornemuse

Gérard Zuchetto : chant, clarins, maranzona, direction

trobartproductions@wanadoo.fr +33 4 68 45 71 81 https://festival-troubadoursartroman.fr/troubadours-art-ensemble/

