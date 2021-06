LES TROUBADOURS CHANTENT L’ART ROMAN EN OCCITANIE #16 Puivert, 14 août 2021-14 août 2021, Puivert.

LES TROUBADOURS CHANTENT L’ART ROMAN EN OCCITANIE #16 2021-08-14 – 2021-08-14

Puivert Aude Puivert

Troubadours Art Ensemble et Antoni Madueño

Europe Créative

L’Ensemble qui s’est constitué au fil des années autour de Gérard Zuchetto, chercheur, auteur et interprète des troubadours, regroupe chanteurs et instrumentistes qui oeuvrent dans le domaine de la lyrique des Troubadours des XIIème et XIIIèmes, des chants séfarades, du répertoire lyrique médiéval de la Méditerranée. Depuis ses premiers enregistrements en 1985, c’est par une recherche constante que Troubadours Art Ensemble actualise ces chants dans une interprétation vive et colorée, loin des conventions académiques.

Avec Antoni Madueño Ranchal initiateur du projet Europe Creative Despertant instruments adormits – Awakening old european instruments

trobartproductions@wanadoo.fr https://festival-troubadoursartroman.fr/puivert-aude/

