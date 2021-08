Pézenas Pézenas Hérault, Pézenas LES TRIOMPHES DU LYRIQUE – 15ÈME ÉDITION DU FESTIVAL D’ART LYRIQUE PÉZENAS ENCHANTÉE Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Chloé Chaume , soprano, Valentine Lemercier , mezzo, Jeremy Duffau, ténor , Anas Seguin, baryton +33 6 83 66 47 65 Les Triomphes du Lyrique Ce concert présente habituellement 4 lauréats du Concours International de Chant Lyrique de Béziers, qui est organisé par Les Amis du Bel Canto de Béziers, et leur présidente Mme Monique Agugliaro avec le soutien de la Ville de Béziers. Malheureusement ce concours n’a pas pu se tenir depuis 2019 en raison de la pandémie. Cette année nous avons invité pour ce spectacle 4 chanteurs dont certains sont des anciens lauréats de ce Concours et qui sont des valeurs montantes du chant lyrique français . Parmi eux, nous aurons le plaisir de retrouver Valentine Lemercier , qui participa pour la première fois au Festival à l’âge de 19 ans, et est revenue nous enchanter à plusieurs reprises, ainsi que Chloé Chaume qui nous a enthousiasmés l’an dernier au Gala d’ouverture, Hommage à Mady Mesplé. Chloé Chaume , soprano, Valentine Lemercier , mezzo, Jeremy Duffau, ténor , Anas Seguin, baryton Direction musicale et piano Anne-Lise DODELIER Extraits d’opéras et mélodies tarif normal 20€ tarif réduit 15€ Les concerts auront lieu dans la limite des places disponibles et le respect des conditions sanitaires en vigueur dernière mise à jour : 2021-07-30 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE

