Les tours de Peylong : au milieu des vignes, 23 juin 2021-23 juin 2021, Suze. Les tours de Peylong : au milieu des vignes 2021-06-23 10:30:00 10:30:00 – 2021-08-18 12:00:00 12:00:00 chemin de peylong Parking de la cave

Suze Drôme EUR 3 3 Christelle, vigneronne, vous propose, au cœur de ses vignes, une promenade éducative pour découvrir le cépage Clairette dans tous ses états et une dégustation au sommet de la colline. Découverte des nichoirs à mésanges et chauves-souris. flombard@peylong.com http://www.peylong.com/ Christelle, vigneronne, vous propose, au cœur de ses vignes, une promenade éducative pour découvrir le cépage Clairette dans tous ses états et une dégustation au sommet de la colline. Découverte des nichoirs à mésanges et chauves-souris.

