LES THÉOPHANIES : CONCERT VARIÉTÉS FRANÇAISES Rieux-Minervois, 14 août 2021-14 août 2021, Rieux-Minervois. LES THÉOPHANIES : CONCERT VARIÉTÉS FRANÇAISES 2021-08-14 17:00:00 – 2021-08-14

Rieux-Minervois Aude Léa, chanteuse et Pierre, pianiste Nouveau programme chansons françaises

Des chansons à textes chantées comme au bon vieux temps dans les cabarets, juste chant et piano. Bécaud, Capéo, Gribouille, Piaf, Barbara, Lama, Félix Lecler, Léo Ferré,

Linda Lemay,Regiani Yves Jamait, Gainsbourg, Brel, Maurane,

Colette Renard, Marie Paule Belle,J uliette, etc… Concert gratuit, à l’occasion de la fête du village. theophanies@orange.fr +33 4 68 78 38 93 Léa, chanteuse et Pierre, pianiste Nouveau programme chansons françaises

