SQUARE GAILLARD-LOISELET, le jeudi 29 juillet à 21:30

C’est dans une nouvelle formule enrichie à quatre musiciens que l’ex-duo médiéval-moderne se présente à nouveau au public, accompagné d’un nouveau single, Chaman. Ils exploraient auparavant les territoires du Nord avec des instruments rares ; aujourd’hui l’horizon s’est élargi pour tutoyer la musique simplement rituelle, primordiale, mondiale, à la recherche d’une origine commune à l’humanité. Fascinant ! Retrouvez le programme sur : [https://www.terrassesdujeudi.fr/2021](https://www.terrassesdujeudi.fr/2021) Folk chamane SQUARE GAILLARD-LOISELET Avenue de Bretagne, Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime

2021-07-29T21:30:00 2021-07-29T23:00:00

