du lundi 5 juillet au vendredi 27 août à Tennis de la Madone

A l’occasion des vacances scolaires, les Tennis de la Madone organisent des stages à la semaine (à raison d’1h de cours par jour), pour les enfants dès 4 ans : 4 – 6 ans : 9h – 10h 7 – 9 ans : 10h – 11h 10 ans et + : 11h – 12h **A prévoir pour toute inscription : 1 certificat médical, 1 attestation d’assurance et 2 photos.**

Tarif : 20€/semaine

