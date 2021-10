Villenave-d'Ornon École Maternelle Jules Michelet Gironde, Villenave d'Ornon Les sorciers de Michelet. École Maternelle Jules Michelet Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Les petits sociers de Michelet vont avoir la chance d’aller découvrir le musée d’Histoire naturelle à Bordeaux. Départ à 9H30 donc merci d’emmener les enfants à 9H15 maximum au centre de loisirs. **Activités du matin:** * Groupe Michelet et Moulin – Sortie Musée d’histoire naturelle **Activités de l’après-midi:** * Groupe Michelet et Moulin – Grand jeu “Où sont les dragons ?” Pour ces vacances de la Toussaint nous allons découvrir le monde la magie! Attention préparez-vous à récupérer de vrais petits sorciers à la fin de la journée. École Maternelle Jules Michelet rue Jules Michelet, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

