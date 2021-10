Villenave-d'Ornon École Maternelle Jules Michelet Gironde, Villenave d'Ornon Les sorciers de Michelet. École Maternelle Jules Michelet Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Attention, lors de ces vacances de la Toussaint, le centre J.Michelet va se transformer en chateau rempli de magie !!! Des personnages avec des pouvoirs incroyables viendront nous rendre visite. Les enfants vont pouvoir se transformer en petits sociers et aider le grand magicien à retrouver ses pouvoirs. **Activités du matin:** * Groupe Michelet -Le Michelet express -Lancer de vif d’or -Création de la cravate des sorciers * Groupe Moulin – 1,2,3 Magiciens sortez ! -Création de la cravate des sorciers **Activités de l’après-midi:** * Groupe Michelet -Initiation Quiddich -Création de marque pages magique * Groupe Moulin -Finition des cravates Pour ces vacances de la Toussaint nous allons découvrir le monde la magie! Attention préparez-vous à récupérer de vrais petits sorciers à la fin de la journée. École Maternelle Jules Michelet rue Jules Michelet, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

