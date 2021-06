Les Soirées du Cormier Saint-Aubin-du-Cormier, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Aubin-du-Cormier.

Les Soirées du Cormier 2021-07-03 – 2021-09-04

Les Soirées du Cormier : concerts, restauration, cinéma de plein-air, visites guidées, … tout l’été dans le centre-ville historique de Saint-Aubin-du-Cormier. Manifestations gratuites pour tous publics du 20 juin au 5 septembre 2021.

Dès 19h30 : ouverture de la restauration et de la buvette pour un moment convivial. Début des spectacles à 20h30, cinéma de plein air à 22h30.

Au programme :

– Outrage, rock garage, le samedi 3 juillet à 20h30, place A. Veillard

– The Chapas, blues rock, le samedi 24 juillet à 20h30, place A. Veillard

– Astérix et le secret de la potion magique, cinéma de plein-air, le samedi 31 juillet à 22h30, parc du Château

– La Sèrcl, soirée gallo, le samedi 7 août à 20h30, jardin d’Odile

– Les P’tits Yeux, chanson française, le samedi 14 août à 20h30, place A. Veillard

– Le Grand Fatras, musique festive, le samedi 21 août à 20h30, place A. Veillard

– Donne-moi des ailes, cinéma de plein-air, le samedi 28 août à 22h30, parc du Château

– Soirée Bardac’ Off/on ! , musique festive, le samedi 4 septembre à 20h30, place A. Veillard

