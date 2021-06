Montaigu-Vendée Place Dugast-Matifeux Montaigu-Vendée, Vendée Les Soirées de l’été en cœur de ville #5 Place Dugast-Matifeux Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

Les Soirées de l’été en cœur de ville ————————————- Cette année, le festival de l’été devient ** »les soirées de l’été en cœur de ville »** . Deux rendez-vous place Dugast-Matifeux, en partenariat avec l’association Cœur de ville : * **Vendredi 2 juillet** / **_Chanson d’occasion_** : chansons populaires relookées façon swing manouche * **Vendredi 27 août / Arnaud Chabot** : pianiste, chanteur et saxophoniste Concerts, apéro gourmand et restauration. A partir de 19h.

Entrée libre

Les soirées de l’été reviennent en cœur de ville avec 2 dates : les vendredis 2 juillet et 27 août 2021. Concerts, apéro gourmand et restauration sur place Place Dugast-Matifeux Place Dugast-Matifeux, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Montaigu Vendée

