Loches 37600 Loches Randonnée patrimoine d'environ 8 km comprenant la visite de trois monuments : La Chapelle Saint-Jean du Liget et ses peintures murales, La Chartreuse du Liget et La Corroirie. Pique-nique tiré du sac. Verre de l'amitié offert. Peu de dénivelle. Les chiens sont interdit. intermedes.centre@gmail.com +33 6 07 45 39 07 http://www.intermedes-mediation-culturelle.fr/

