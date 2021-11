Gif-sur-Yvette En présentiel et en distanciel Essonne, Gif-sur-Yvette Les séminaires du jeudi de Polytech Paris-Saclay En présentiel et en distanciel Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Développement de sources compactes de rayons gamma ————————————————– Ce séminaire portera sur le développement de sources compactes de rayons gamma. Je m’appuierai sur un projet en cours de réalisation qui est le fruit d’une collaboration entre industriels et laboratoires publiques. Ce séminaire sera organisé comme suit. Tout d’abord j’introduirai le processus physique de diffusion Thomson qui, à ‘basse énergie’, décrit la production des rayons gamma. J’indiquerai ensuite les applications que l’on attend de telles sources en me concentrant sur la photo fluorescence nucléaire. Je décrirai finalement une ‘machine’ à rayons gammas compacte en insistant sur les R&D associées en physique des accélérateurs et en optique qui sont actuellement menées pour pousser à bout cette technologie. Ce séminaire sera présenté par Fabian Zomer : Fabian Zomer est un enseignant-chercheur de Polytech Paris-Saclay de la spécialité PSO qui effectue ses recherches en physique des particules et en physique des accélérateurs au Laboratoire des deux Infinis Irène Joliot-Curie. Il a travaillé sur des tests expérimentaux du ‘modèle standard’ qui décrit les interactions ente ‘particules élémentaires’ sur des expériences au CERN (Genève), à DESY (Hambourg) et KEK (Japon). Il a aussi contribué à la recherche et développement de sources compactes de rayons X et gamma basées sur l’interaction entre des faisceaux laser et des faisceaux d’électrons. Nous espérons que ce sujet intéressera un maximum d’entre vous. Lien vers le séminaire : [[https://bit.ly/3p89J9c](https://bit.ly/3p89J9c)](https://bit.ly/3p89J9c) Pour plus d’information sur les séminaires du jeudi de Polytech Paris-Saclay : [[https://www.polytech.universite-paris-saclay.fr/actualites/les-seminaires-du-jeudi](https://www.polytech.universite-paris-saclay.fr/actualites/les-seminaires-du-jeudi)](https://www.polytech.universite-paris-saclay.fr/actualites/les-seminaires-du-jeudi)

Entrée libre

