Les secrets du Donjon visite guidée Rouen, dimanche 10 mars 2024.

Les secrets du Donjon visite guidée Rouen Seine-Maritime

Accompagnés de notre médiateur, visitez le dernier vestige du Château de Rouen ! Découvrez ce qui se cache derrière les fenêtres étroites et les murs épais de cette forteresse médiévale. Chaque détail compte ! C’est dans les plus petits recoins que le Donjon renferme ses histoires les plus fascinantes un blason gravé, un puit aux mille mystères, une plaque qui rappelle le passage de Jeanne d’Arc et même une inscription insolite au 3e étage… Découvrez ce monument qui a traversé les siècles et qui raconte l’Histoire de Rouen de l’Antiquité à aujourd’hui.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 14:30:00

fin : 2024-03-10 15:30:00

Rue du Donjon

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie reservation@donjonderouen.com

