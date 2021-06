Les secrets du Donjon Donjon de Rouen, 19 juin 2021-19 juin 2021, Rouen.

Les secrets du Donjon

du samedi 19 juin au dimanche 20 juin à Donjon de Rouen

**Percez les secrets du Donjon ! Le temps d’un weekend, laissez-vous guider par nos maitres du jeu qui vous feront visiter le Donjon de Rouen, théâtre de notre Hyper Escape game, jusqu’au troisième étage, habituellement fermé au public, et tester nos casques de réalité virtuelle dernière génération. Enfin, si vous vous sentez l’âme d’un détective, un Cluedo géant sera organisé, à travers un scénario grandeur nature ayant pour personnage principal un dénommé… Arsène Lupin !** – Visites commentées « les coulisses du Donjon » : visite commentée de la tour à la découverte d’un monument qui a traversé les siècles et qui fut le théâtre des faits les plus marquants de l’histoire de la ville de Rouen. Pour l’occasion, le dernier étage de la tour, habituellement fermé au public sera ouvert à la visite et révélera tous ses secrets. En bonus : les visiteurs pourront tester les casques de réalité virtuelle dernière génération de notre hyper escape game. **Samedi et dimanche de 10h à 15h gratuit sur réservation** – Cluedo géant « ARSENE LUPIN EST DE RETOUR ! » Synopsis : Il s’en était fallu de peu que la police de Rouen mette la main sur Arsène Lupin après son démêlé avec un voleur. L’expert en tromperie avait alors su mystifier les agents grâce à une fausse identité. Pourtant voici qu’on le repère à bord d’un train à destination de la ville aux cent clochers. Pourquoi est-il revenu sur ses pas, que prépare-t-il ou que vient-il récupérer ? à peine est-il signalé près du Donjon que débarque tout ce que Lupin compte d’ennemi, d’un côté ou de l’autre de la loi, avide de réponses. Ils ne trouvent pourtant pas d’Arsène sur place, mais cinq individus mystérieux… A vous de jouer ! Samedi et dimanche à 15h, 16h et 17h gratuit sur réservation.

Activités gratuites

Week-end du 19-20 juin

Donjon de Rouen Rue Bouvreuil, Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime



2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T18:30:00;2021-06-20T10:00:00 2021-06-20T18:30:00