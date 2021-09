Les sciences exactes au service de la musique IUT d’Évreux, 7 octobre 2021, Évreux.

Les sciences exactes au service de la musique

du jeudi 7 octobre au dimanche 10 octobre à IUT d’Évreux

Depuis des siècles, les instruments de musique profitent des sciences exactes pour améliorer leur qualité et performance : la musique a toujours été considérée comme une science exacte, de Pythagore au Moyen Âge. Elle constituait, avec l’arithmétique, la géométrie et l’astronomie, le quadrivium. Aujourd’hui, acoustique, chimie et ingénierie contribuent à la naissance de nouveaux instruments et à l’amélioration de ceux qui existent déjà avec un regard porté sur le développement durable. Au travers de plusieurs panneaux et de rencontres, Le Musée des instruments à vent présentera cette relation entre les sciences dites exactes et la musique ainsi que la relation entre l’homme et les bois utilisés pour la fabrication d’instruments à vent. À l’occasion de la Fête de la Science, rendez-vous sur le stand du MIV à l’IUT d’Évreux pour en découvrir davantage. Retrouver toutes les infos sur le site de la [Fête de la Science](https://www.fetedelascience.fr/village-des-sciences-d-evreux-2021#:~:text=Pour%20cette%2030%C3%A8me%20%C3%A9dition%20de,l’IUT%20d’Evreux.). Toute la journée : accès libre au stand / fabrication de pipoir Jeudi 7 octobre : 9h-17h * Matin : rencontre autour de la relation entre la musique et les sciences * Après-midi : rencontre avec un musicien Vendredi 8 octobre : 9h-17h * Matin : rencontre autour de la relation entre la musique et les sciences * Après-midi : rencontre avec un musicien Samedi 9 octobre : 11h-18h * Matin : rencontre autour de la relation entre la musique et les sciences * Après-midi : rencontre avec un musicien Dimanche 10 octobre : 13h30-18h * Après-midi : rencontre avec un musicien

Entrée libre

Fête de la Science d’Évreux (IUT d’Évreux)

IUT d’Évreux 4 avenue aristide briand 27000 Évreux Saint-Michel Eure



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T09:00:00 2021-10-07T17:00:00;2021-10-08T09:00:00 2021-10-08T17:00:00;2021-10-09T11:00:00 2021-10-09T18:00:00;2021-10-10T13:30:00 2021-10-10T18:00:00