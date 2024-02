Les sans pagEs Les Zébrures du Printemps Place Aimé Césaire Limoges, samedi 30 mars 2024.

Les sans pagEs Les Zébrures du Printemps Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Rencontre Atelier

Le projet Les sans pagEs est né du besoin de combler le fossé et le biais de genre sur Wikipédia.

En 2024, l’encyclopédie compte toujours moins de 20% de biographies de femmes contre 80% pour les hommes.

Les Francophonies Des écritures à la scène et Les sans pagEs collaborent dans le cadre des Zébrures de printemps 2024.

En partenariat avec l’Université de Limoges, des rencontres et ateliers de création de pages Wikipédia à destination des étudiants et étudiantes seront organisés durant la journée afin d’informer, sensibiliser et débattre sur les questions de genres.

Informations et réservations par mail ou par téléphone (en lien). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-03-30

Place Aimé Césaire BFM du Centre-Ville

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@lesfrancophonies.fr

L’événement Les sans pagEs Les Zébrures du Printemps Limoges a été mis à jour le 2024-02-23 par OT Limoges Métropole