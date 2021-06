Les Samedis / La Litanie des Cimes Théâtre d’Orléans, 19 juin 2021-19 juin 2021, Orléans.

Les Samedis / La Litanie des Cimes

Théâtre d’Orléans, le samedi 19 juin à 15:00

Un temps suspendu lors de la saison 2019/20, l’aventure des Samedis reprend avec une proposition qui donnera une large place aux musiques du monde, tout en restant fidèle aux esthétiques qui firent les belles heures des _Samedis du jazz_, en partenariat avec l’Association O’Jazz. _Les Samedis « nouvelle formule »_ englobent autant les musiques traditionnelles et savantes que les musiques des scènes émergentes, entre héritages culturels et tendances actuelles : l’occasion d’un voyage musical, cap sur l’Argentine, le Kurdistan et le Massif central. Nous écouterons également les concerts des _lauréats Jazz Migration_, dispositif d’accompagnement de jeunes musiciens de jazz, mais aussi les reports de ceux qui étaient prévus pour _Jazz or jazz 2020_. Cette proposition est complétée par trois concerts prévus par la Ville d’Orléans pour _Jazz à l’Évêché_. Créé en 2019, La Litanie des Cimes joue avec les grands mouvements, les tempos lents d’apparence, et des contemplations harmoniques. Au sein de ce trio, l’improvisation est libre et introspective sans être recluse. Les harmonies échangées sont sans cesse rebattues par la répétition des motifs. On y entendrait presque des dialogues agités. L’énergie y est ardente. Fouillis intime contre clarté commune, vivacité du trait contre délicatesse mélodique. Cette musique, très ouverte, pourrait sonner comme la bande son d’un film-catastrophe sur la fin du monde, entendue depuis le sommet des grands arbres. − **La Litanie des Cimes** Violon, violon ténor, objets Clément Janinet Clarinettes Elodie Pasquier Violoncelle Bruno Ducret − Samedi 19 juin (report 20/21) 15h − Hall du Théâtre Durée 1h environ _Concert proposé dans le cadre de Jazz Migration, dispositif d’accompagnement de musicien.ne.s émergent.e.s de jazz et musiques improvisées porté par AJC, avec le soutien du Ministère de la Culture, la fondation BNP Paribas, la SACEM, l’ADAMI, la SPEDIDAM, le CNM, la SCPP, la SPPF, et l’Institut Français. Ce dispositif a pour but de faciliter le repérage et l’émergence des artistes par la mise en place d’un parcours de professionnalisation._

Gratuit

Lauréat Jazz Migration #6

