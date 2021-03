Les samedis de l’Art : Visite guidée en breton de l’exposition « Visions d’Afrique », 29 mai 2021-29 mai 2021, Brest.

Les samedis de l’Art : Visite guidée en breton de l’exposition « Visions d’Afrique » 2021-05-29 11:00:00 – 2021-05-29 Le Comoedia 20 rue du château

Brest 29200

Assistez à une visite commentée privée en langue bretonne ! Une occasion privilégiée pour faire dialoguer les cultures et créer un échange entre la Bretagne et l’Afrique.

Durant cette heure privilégiée, venez découvrir une exposition hors du commun : par son ampleur, 23 artistes et 140 œuvres, « Visions d’Afrique » est la première exposition majeure d’Art contemporain autour de l’Afrique de Bretagne !

—–

Visions d’Afrique s’impose comme la première exposition organisée en Bretagne sur le thème de l’Afrique réunissant autant d’artistes issus du milieu de l’art contemporain. Un événement majeur pour une galerie qui

souhaite rayonner au delà des frontières régionales avec une sélection exigeante et de qualité.

Du Street Art au Pop Art en passant par la sculpture, la peinture, la photographie, la gravure et le collage, cette exposition au Comoedia met à l’honneur la multiplicité des points de vue et la variété des créations des artistes invités.

A travers cette ligne artistique, Adeline de Monpezat, souhaite changer le regard et notre vision occidentale « notre œil et notre esprit ont été formés depuis le début du XXème siècle dans le sillage des cubistes à l’art dit primitif c’est à dire à considérer des pièces sacrées et traditionnelles pour leurs formes et non pour leurs fonctions Les « arts premiers » sont grandement appréciés mais l’art africain actuel est largement méconnu et souvent empreint de clichés.

Il n’existe pas un a r t africain uniforme et homogène mais une diversité d’ artistes qui possèdent chacun leurs techniques, leur sensibilité et leur imaginaire »

23 artistes, 140 œuvres

Regards croisés et créations du Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo (RDC), Côte d’Ivoire, Ghana, France, Sénégal

+33 2 98 20 88 92 https://www.artcomoedia.fr/

Assistez à une visite commentée privée en langue bretonne ! Une occasion privilégiée pour faire dialoguer les cultures et créer un échange entre la Bretagne et l’Afrique.

Durant cette heure privilégiée, venez découvrir une exposition hors du commun : par son ampleur, 23 artistes et 140 œuvres, « Visions d’Afrique » est la première exposition majeure d’Art contemporain autour de l’Afrique de Bretagne !

—–

Visions d’Afrique s’impose comme la première exposition organisée en Bretagne sur le thème de l’Afrique réunissant autant d’artistes issus du milieu de l’art contemporain. Un événement majeur pour une galerie qui

souhaite rayonner au delà des frontières régionales avec une sélection exigeante et de qualité.

Du Street Art au Pop Art en passant par la sculpture, la peinture, la photographie, la gravure et le collage, cette exposition au Comoedia met à l’honneur la multiplicité des points de vue et la variété des créations des artistes invités.

A travers cette ligne artistique, Adeline de Monpezat, souhaite changer le regard et notre vision occidentale « notre œil et notre esprit ont été formés depuis le début du XXème siècle dans le sillage des cubistes à l’art dit primitif c’est à dire à considérer des pièces sacrées et traditionnelles pour leurs formes et non pour leurs fonctions Les « arts premiers » sont grandement appréciés mais l’art africain actuel est largement méconnu et souvent empreint de clichés.

Il n’existe pas un a r t africain uniforme et homogène mais une diversité d’ artistes qui possèdent chacun leurs techniques, leur sensibilité et leur imaginaire »

23 artistes, 140 œuvres

Regards croisés et créations du Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo (RDC), Côte d’Ivoire, Ghana, France, Sénégal