Toulouse Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Haute-Garonne, Toulouse Les Samedis de Décembre Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Les Samedis de Décembre Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, 4 décembre 2021, Toulouse. Les Samedis de Décembre

du samedi 4 décembre au samedi 11 décembre à Musée départemental de la Résistance et de la Déportation

**4 décembre – Les samedis du MDR&D : visite guidée** _**Du temporaire au permanent**_ _Tout public | 14h30_ Visite guidée entre les différents espaces du musée : dialogue entre l’exposition temporaire _Beate et Serge Klarsfeld, les combats de la mémoire_ et la collection permanente. **11 décembre – Les samedis du MDR&D : visite guidée** _**Sur les pas de …**_ _Tout public | 14h30_ Visite guidée de la collection permanente autour du récit de vie d’une figure de l’Histoire locale.

entrée libre, gratuit

Chaque samedi une visite guidée thématique ou un atelier jeune public. Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T14:30:00 2021-12-04T16:00:00;2021-12-11T14:30:00 2021-12-11T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Adresse 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Ville Toulouse lieuville Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse