Les saisons humaines, l’exposition Parc du Poutyl + exposition virtuelle, 2 février 2021-2 février 2021, Olivet.

Les saisons humaines, l’exposition

du mardi 2 février au jeudi 1 avril à Parc du Poutyl + exposition virtuelle

**De leurs voyages immersifs dans une arrière-Chine méconnue entre 2017 et 2019, deux artistes orléanais proposent une série de portraits humanistes jusqu’au 2 avril.**

**À découvrir :**

**Dr. Pêche -** 24 photographies “1 m2 dans un jeu d’association et de légendes à choix multiples au Parc du Poutyl.

**Cédrick Vannier -** Une quinzaine de toiles en technique mixte, carrées, de moyen et grand format en exposition virtuelle (espace Desfriches fermé pour raisons sanitaires). _En raison des contraintes sanitaires, les expositions ne peuvent se tenir en milieu fermé._ [_Découvrez, en visite virtuelle réalisée par l’association Olivet Photo Vidéo, les œuvres de Cédrick Vannier présentées à l’espace Desfriches._](https://drive.google.com/file/d/1Sj8gLtZenc4E4sSy4De5gDcAc4-m-uIo/view)

**Plus d’informations sur l’exposition ?**

Le printemps de la jeunesse, l’été de l’éclosion, l’automne de l’âge mûr et l’hiver de la vieillesse. Les différentes émotions de ces visages et de ces corps, peints par Cédrick Vannier ou photographiés par Dr. Pêche, évoquent ainsi ces saisons humaines et la cinquième au sens chinois : l’entre-deux.

De leurs voyages immersifs dans une arrière-Chine méconnue entre 2017 et 2019, les deux artistes orléanais en proposent un portrait humaniste aussi pittoresque qu’incisif. Avec une vision teintée de réalisme poétique, ils mettent en image la vie quotidienne et rêvée d’un Far-East où les scooters électriques sont chevauchés et les mobiles dégainés. Leurs portraits révèlent, entre autres, l’éventail des âges de ces visages, dans un pays vivant sur plusieurs siècles.

**Permanences des artistes :**

samedis 13 et 27 février et 6 et 20 mars de 16h à 18h

Parc du Poutyl + exposition virtuelle Olivet



