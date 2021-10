Les ruisseaux font du pédalo Médiathèque des Chartreux, 28 novembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Les ruisseaux font du pédalo

Médiathèque des Chartreux, le dimanche 28 novembre à 10:30

Ce spectacle unique donne l’occasion aux petits comme aux grands qui les accompagnent de s’immerger totalement dans l’univers aquatique. Voilà le moment pour le tout-petit de jouer, goûter, entendre le chant, sentir la caresse de l’eau. Plaisir et joie de vivre sont à l’honneur et tant pis, ou plutôt tant mieux, si ces histoires mouillées éclaboussent un peu, ce n’est ni grave, ni dangereux et le bébé ne sera pas jeté avec l’eau du bain ! Au-delà de 10 min après le début du spectacle plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

Renseignements et inscription : à l’accueil ou par téléphone au 01 41 23 81 62

Par Cécile Bergam, conteuse. Pour les 1- 3 ans.

Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



