Les roquios au temps de la Venise de l’Ouest Muséum d’Histoire Naturelle, 28 septembre 2021, Nantes.

2021-09-28

Horaire : 18:00 19:30

Gratuit : oui Sans réservation préalable, accessible à tous, dans la limite des places disponibles Adulte

Conférence animée par Serge PLAT (membre de la Société Académique de Nantes et de Loire-Atlantique) Au départ de Chantenay, pour me guérir de la coqueluche, à cette époque la rumeur populaire disait « embarque ton gamin sur le sur un roquio tu verras il va guérir » ma mère me racontant cette histoire ne m’a jamais parlée de guérison… !!! Par contre cette promenade m’a sans doute inoculé un virus, celui des bateaux de Loire, ainsi de nombreuses années plus tard, devenu retraité, j’ai consacré mon temps, entre autres à la restauration du roquio Chantenay qui fièrement navigue sur les eaux nantaises. Mais l’affaire n’allait pas s’arrêter pour autant, ainsi après avoir collecté de nombreux documents sur le service des roquios et autres bateaux, j’ai pu raconter leurs histoires dans divers bulletins historiques et autre Chasse-Marée etc…! Diseur de roquios, j’ai aussi relaté la vie de ces petits bateaux dans quelques conférences-diaporama. De cette accumulation documentaire, j’ai ainsi écrit le livre “Des roquios aux navibus”.

Muséum d’Histoire Naturelle 12 Rue Voltaire Centre-ville Nantes