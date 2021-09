LES RITES INITIATIQUES DU PÉROU PRÉCOLOMBIEN ET LA MORT Lodève, 24 septembre 2021, Lodève.

LES RITES INITIATIQUES DU PÉROU PRÉCOLOMBIEN ET LA MORT 2021-09-24 18:30:00 18:30:00 – 2021-09-24 20:00:00 20:00:00

Lodève Hérault

De Chavin aux Huringas en passant par les Mochés, les Paracas et les Incas, des rites initiatiques se sont développés depuis plus de 5000 ans, se perpétrant encore de nos jours au Pérou. Comme ailleurs sur d’autres continents, les civilisations se sont succédées sans que change l’attrait de la compréhension du monde des morts et de son exploration.

Cette cosmogonie particulière du monde d’en bas et ses modes d’études sont consignés à travers le temps sur des céramiques et sculptures précolombiennes. De véritables livres ouverts sur le passé, de la même façon que nos ancêtres Européens l’ont gravé sur les murs des cathédrales et dans les enluminures moyenâgeuses. Nous en retrouvons peu à peu les codes, nous immergeant ainsi dans la connaissance que les anciens avaient de « au-delà » et des chemins qui y mènent.

Les rites d’accès aux esprits des morts et à la possible renaissance qu’ils sous-entendent nous aident à dépasser les tabous et peurs liés à la mort, bien sûr cette conférence est plus particulièrement destinée aux adultes ou aux « grands » ayant déjà eu une approche du sujet…

