Musée gallo-romain Route du Château Claracq Pyrénées-Atlantiques

2022-08-17 10:00:00 – 2022-08-17 11:30:00

Atelier fibule : confection d'une broche en cuivre. La fibule est un objet phare de la parure gallo-romaine. A partir de 6 ans ! EUR 5 5

