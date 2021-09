Guéret La Quincaillerie Numérique Creuse, Guéret LES RENDEZ-VOUS FORMATIONS DU GRETA La Quincaillerie Numérique Guéret Catégories d’évènement: Creuse

Guéret

LES RENDEZ-VOUS FORMATIONS DU GRETA La Quincaillerie Numérique, 16 septembre 2021, Guéret. LES RENDEZ-VOUS FORMATIONS DU GRETA

La Quincaillerie Numérique, le jeudi 16 septembre à 14:00

Programme : • Accueil • Présentation du GRETA et de ses dispositifs • Temps d’échange avec les conseillers et coordonnateurs de formation • Moment de convivialité

Entrée libre

Le GRETA du Limousin vous invite à l’occasion de son rendez-vous formation le : • Jeudi 16 septembre 2021 dans les locaux de la Quincaillerie Numérique à Guéret La Quincaillerie Numérique 22 Avenue Charles de Gaulle, 23000 Guéret Guéret Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T14:00:00 2021-09-16T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Creuse, Guéret Autres Lieu La Quincaillerie Numérique Adresse 22 Avenue Charles de Gaulle, 23000 Guéret Ville Guéret lieuville La Quincaillerie Numérique Guéret