2022-06-26 14:00:00 – 2022-06-26 18:00:00

Asnières-sur-Vègre Sarthe Asnières-sur-Vègre 6 EUR Découvrez les secrets des pièces anciennes et initiez-vous à la frappe de monnaie avec AnimHisto.

Découvrez les secrets des pièces anciennes et initiez-vous à la frappe de monnaie avec AnimHisto.

Le ticket d'entrée donne accès à l'ensemble des animations et spectacles ainsi qu'au Manoir de la Cour.

contact@lemanoirdelacour.fr +33 2 43 95 17 12 http://www.lemanoirdelacour.fr/

