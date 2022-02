Les Rendez-vous de midi : « Mystérieuse Diane » Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis Oise 0 0 Chaque 1er jeudi et vendredi du mois pendant la pause de midi, laissez-vous embarquer dans un vagabondage artistique qui vous conduira, de secrets d’ateliers en anecdotes croustillantes, d’histoires insolites en légendes ancestrales, à observer les collections sous un jour inattendu.

